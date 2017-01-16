Глава команды Toyota: Это был самый сложный «Дакар» после переезда из Африки

Глава гоночной команды Toyota Overdrive Жан-Марк Фортен подвёл итоги ралли-марафона «Дакар-2017».



«Думаю, это была самая сложная гонка с момента переезда «Дакара» в Южную Америку. Если говорить о позитиве, то дорога оказалась сложнее, чем прежде, а навигация доставляла проблемы. Это хорошо, пусть даже иногда она оказывалась слишком экстремальной: довольно опасно, когда ты возвращаешься назад против потока, чтобы найти дорогу. Также организаторам есть над чем поработать в плане учёта погоды: все знали, что будут идти дожди, и в итоге пришлось сокращать дистанцию. Досадно, потому что отменённые этапы должны были быть приятными».



Напомним, что ралли-рейд «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Сразу в двух классах чемпионами стали российские гонщики: Сергей Карякин выиграл соревнования на квадроциклах, а в общем зачете в классе грузовиков первые два места заняли два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.