Федор Щербаченко: Увеличение РФПЛ до 18 команд приведет к положительной динамике лиги
Бывший главный тренер «Кубани» и «Мордовии» Федор Щербаченко считает, что премьер-лигу надо увеличить до 18 команд.
Второй момент: в группу больших европейских чемпионатов, в которую мы хотим попасть, с 14 командами в премьер-лиге мы никогда не попадем. Нет такого количества клубов в элитных лигах, скажем, Германии, Испании и Англии. 26 игр в чемпионате – ничтожное количество, это не будет интересовать спонсоров, уменьшится число трансляций и доходов от рекламы. Небольшое же расширение числа участников, до 18 команд, наоборот, привело бы к положительной динамике, - цитирует Щербаченко «Евро-футбол.Ру».
Сейчас в РФПЛ выступают 16 команд. Некоторые эксперты ранее высказали мнение по поводу того, что количество участников чемпионата России можно сократить, чтобы не было в лиге команд с финансовыми проблемами.