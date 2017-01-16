Федор Щербаченко: Увеличение РФПЛ до 18 команд приведет к положительной динамике лиги

Бывший главный тренер «Кубани» и «Мордовии» Федор Щербаченко считает, что премьер-лигу надо увеличить до 18 команд.

- Я думаю, что возможное уменьшение числа команд премьер-лиги – плохо. Это сократит интерес к футболу в определенных регионах. Когда команда выступает в премьер-лиге, все равно к ней тянутся и губернатор, и какие-то спонсоры. В Уфе, хоть на футбол ходит и небольшое количество зрителей, зато сегодня воспитывается молодежь, представители которой затем будут и футболистами, и болельщиками.

Второй момент: в группу больших европейских чемпионатов, в которую мы хотим попасть, с 14 командами в премьер-лиге мы никогда не попадем. Нет такого количества клубов в элитных лигах, скажем, Германии, Испании и Англии. 26 игр в чемпионате – ничтожное количество, это не будет интересовать спонсоров, уменьшится число трансляций и доходов от рекламы. Небольшое же расширение числа участников, до 18 команд, наоборот, привело бы к положительной динамике, - цитирует Щербаченко «Евро-футбол.Ру».