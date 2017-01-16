Ярно Коскиранта: В победе над «Сибирью» очень помогло большинство в третьем периоде
Нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился впечатлениями от победы над «Сибирью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).
- Для нас это отличная победа. Нам было тяжело в концовках первого и второго периодов, но большинство в начале третьего очень помогло.
- После серии поражений в начале года СКА одержал пять побед подряд. Что изменилось в команде?
- Иногда даже когда ты играешь хорошо, ты проигрываешь. Начало матчей нам не удавалось и в играх против рижского «Динамо» и ЦСКА, но сейчас мы хорошо действуем на первых минутах.
- Раньше вы выступали за «Сибирь». Матчи против команды из Новосибирска - особенные?
- Да, конечно. Я знаю очень многих и в команде, и в руководстве, у меня всегда повышенная мотивация в играх против «Сибири».
- Следующая игра с Йокеритом, а СКА недавно потерпел поражение в Хельсинки.
- Это будет важный матч. «Йокерит» борется за место в плей-офф, а мы хотим быть первыми в конференции. Мы здорово играли в первом петербургском матче с ними, но в четверг будет тяжело, - приводит слова Коскиранты официальный сайт СКА.
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Напомним, армейцы разгромили «Сибирь» со счетом 6:2. Дубль в составе СКА оформил Евгений Дадонов, по шайбе забросили Виктор Тихонов, Никита Гусев, Илья Каблуков и Вадим Шипачев. В составе сибиряков отличились Константин Окулов и Йоонас Кемппайнен.
Победная серия подопечных Олега Знарка составляет пять игр. Набрав 118 очков в 50 матчах, петербуржцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» на Востоке идет десятой, имея в активе 65 очков после 51 встречи.
19 января СКА встретится в Санкт-Петербурге с «Йокеритом», а «Сибирь» 23 числа сыграет в Нижнекамеске против «Нефтехимика».
Матч
СКА - Сибирь - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Голы:
Дадонов 0:58 (1:0). Окулов (Полашек, Миловзоров), 27:26 (1:1). Кемппайнен (Артюхин), 31:23 (1:2). Тихонов (Дацюк, Ковальчук), 32:05 (2:2). Гусев (Шипачёв), 32:39 (3:2). Каблуков (Ковальчук, Белов), 44:21 (4:2 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 45:40 (5:2 - бол.). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:55 (6:2).
Место и дата
15 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция