Будущее Боттаса прояснится на этой неделе

«Уильямс» сделает объявление о будущем финского гонщика Валттери Боттаса на этой неделе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Sky Sports.

27-летний Боттас является главным претендентом на место призового пилота «Мерседеса», который покинул завершивший карьеру чемпион мира Нико Росберг.

«Это отличная возможность для Валттери, а он много дал «Уильямсу». Никто не хочет держать в команде пилота, желающего быть в другом месте. Также неверно лишать пилота такого шанса, но сделка должна устраивать «Уильямс», и над этим мы работаем последние шесть недель», – заявила заместитель руководителя команды Клэр Уильямс.

Напомним, Боттас провел четыре года в качестве призового пилота «Уильямса». В прошлом сезоне он набрал 85 очков и занял восьмое место в личном зачете.