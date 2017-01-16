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Будущее Боттаса прояснится на этой неделе

Источник:  Lenta.ruКомментарии

«Уильямс» сделает объявление о будущем финского гонщика Валттери Боттаса на этой неделе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Sky Sports.

27-летний Боттас является главным претендентом на место призового пилота «Мерседеса», который покинул завершивший карьеру чемпион мира Нико Росберг.

«Это отличная возможность для Валттери, а он много дал «Уильямсу». Никто не хочет держать в команде пилота, желающего быть в другом месте. Также неверно лишать пилота такого шанса, но сделка должна устраивать «Уильямс», и над этим мы работаем последние шесть недель», – заявила заместитель руководителя команды Клэр Уильямс.

Напомним, Боттас провел четыре года в качестве призового пилота «Уильямса». В прошлом сезоне он набрал 85 очков и занял восьмое место в личном зачете.

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