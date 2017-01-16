«Спартак» подписал контракт с Самедовым

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов официально перешел в «Спартак», сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт полузащитника вступает в силу с 18 января 2017 года. Подробности соглашения с футболистом не разглашаются.

32-летний Самедов является воспитанником «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. В составе «Спартака» Самедов завоевал Кубок России-2002/2003.

С 2005 по 2016 годы полузащитник выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо». В нынешнем сезоне в 17 матчах 32-летний Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи.

За сборную России Самедов провел 35 матчей и отличился пять раз.