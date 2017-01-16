Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Дуке-Марино0:6, 1:6Кузнецова
Футбол  Зенит- : -Чанчунь Ятай
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -Того
Теннис  Касаткина0:6, 6:7Пенг
Футбол  Локомотив- : -Вердер
Хоккей  Динамо Москва- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» подписал контракт с Самедовым

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии
«Спартак» подписал контракт с Самедовым
Источник: ФК «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов официально перешел в «Спартак», сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт полузащитника вступает в силу с 18 января 2017 года. Подробности соглашения с футболистом не разглашаются.

32-летний Самедов является воспитанником «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. В составе «Спартака» Самедов завоевал Кубок России-2002/2003.

С 2005 по 2016 годы полузащитник выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо». В нынешнем сезоне в 17 матчах 32-летний Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи. 

За сборную России Самедов провел 35 матчей и отличился пять раз. 

ТАБЛИЦА ТРАНСФЕРОВ РФПЛ ЗДЕСЬ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Закрытое купе. Малоизвестные факты из жизни Александра СамедоваЗакрытое купе. Малоизвестные факты из жизни Александра Самедова«Советский спорт» собрал несколько интересных и малоизвестных фактов о футболисте.Александр Самедов: Уверен, в «Спартаке» у меня все получитсяПолузащитник Александр Самедов прокомментировал свой переход в московский «Спартак».Самедов – автор ярких высказываний. Топ цитат футболистаСамедов – автор ярких высказываний. Топ цитат футболиста«Советский спорт» публикует самые красочные цитаты футболиста.В пределах МКАД. Чем запомнился Самедов бывшим клубамВ пределах МКАД. Чем запомнился Самедов бывшим клубамПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов вновь стал игроком «Спартака».Самедов – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛСамедов – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Антон Миранчук: Верю, что смогу проявить себя в «Локомотиве»Футболист «Локомотива» Антон Миранчук признался, что был рад вернуться в стан железнодорожников.Сегодня игроки «Спартака» вышли из отпуска – последними в РФПЛСегодня игроки «Спартака» вышли из отпуска – последними в РФПЛСегодня игроки «Спартака» вышли из отпуска - последними из клубов РФПЛ. Первая группа проходит медобследование.Кирилл Погребняк и Александр Касьян расторгли контракты с «Томью»Нападающие Александр Касьян и Кирилл Погребняк расторгли контракты с «Томью», сообщил спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.«Зенит» сыграл в регби, а в ЦСКА приехал нападающий. Обзор сборов (видео)«Зенит» сыграл в регби, а в ЦСКА приехал нападающий. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Александр Козлов: Мечтаю вернуться в «Спартак»Бывший нападающий «Спартака», ныне игрок казахстанского «Окжетпеса» Александр Козлов заявил, что мечтает вернуться в московскую команду.Экс-форвард «Спартака» Козлов стал игроком «Окжетпеса»Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов стал игроком «Окжетпеса», сообщает официальный сайт казахстанского клуба.«Спартак» – осколок прошлого. «Зенит» – буревестник будущего. Колонка Цыбанева«Спартак» – осколок прошлого. «Зенит» – буревестник будущего. Колонка ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» – о смене вех в кадровой политике премьер-лиги.Форвард «Локомотива» Хенти на правах аренды перешел в клуб ОАЭФорвард «Локомотива» Хенти на правах аренды перешел в клуб ОАЭНигерийский нападающий московского «Локомотива» Эзекиэль Хенти перешел в «Банияс», сообщает официальный твиттер команды из Объединенных Арабских Эмиратов.«Валенсия» объявила о переходе форварда «Ювентуса» Дзадзы«Валенсия» объявила о переходе форварда «Ювентуса» ДзадзыНападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза на правах аренды перешел в «Валенсию», сообщает официальный сайт испанской команды.Французский полузащитник Требель перешел в «Андерлехт»Полузащитник Адриен Требель покинул «Стандард» и стал игроком «Андерлехта». Об этом сообщает официальный сайт брюссельского клуба.«Спартак» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Трактору»«Трактор» дома взял верх над «Спартаком» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.Адриано завтра станет игроком «Спартака». Последние слухи о трансферахАдриано завтра станет игроком «Спартака». Последние слухи о трансферах«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Забил «Барселоне» и подумал, что я – звезда». Кто будет играть в «Шапекоэнсе»«Забил «Барселоне» и подумал, что я – звезда». Кто будет играть в «Шапекоэнсе»21 января возрожденный «Шапекоэнсе» сыграет первый матч – товарищеский с «Палмейрасом» за неделю до старта чемпионата Бразилии.Карл-Хайнц Румменигге: Руди перешел как свободный агент, по Зюле мы договорились на справедливых условияхФутболисты «Хоффенхайма» Никлас Зюле и Себастьян Руди перешли в «Баварию». Председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Руммениге рассказал о деталях сделок по игрокам.Андрей Аршавин: Если бы «Рубин» тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о МиранчукеПолузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился своим мнением о возможном трансфере Алексея Миранчука в «Рубин».
Главные новости
Футбол
«Спартак» подписал контракт с Самедовым
Ралли
Нифонтова и Мора рассказали о эпизоде с упавшим байком гонщицы на «Дакаре-2017»
Футбол
Александр Самедов: Уверен, в «Спартаке» у меня все получится
Биатлон
Уле-Эйнар Бьорндален: Через месяц Домрачева будет в привычной для себя форме
Футбол
В Китае официально утвердили лимит на легионеров
Теннис
Касаткина проиграла Шуай Пэн в первом круге Australian Open
Теннис
32 эйса в матче с Маннарино помогли Хачанову пробиться во второй круг Australian Open
Лыжный спорт
Лыжницы Иванова и Шаповалова отправили FIS объяснительные по поводу допингового скандала
Футбол
Иан Райт: Хэштег, стрижка, эмодзи – все это отвлекает Погба
Футбол
Сегодня игроки «Спартака» вышли из отпуска – последними в РФПЛ
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы