Александр Самедов: Уверен, в «Спартаке» у меня все получится

Полузащитник Александр Самедов прокомментировал свой переход в московский «Спартак».

– Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен – в «Спартаке» у меня все получится! – цитирует Самедова официальный сайт «Спартака».

Контракт полузащитника вступает в силу с 18 января 2017 года. Подробности соглашения с футболистом не разглашаются.

Напомним, в нынешнем сезоне в 17 матчах 32-летний Александр Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи.