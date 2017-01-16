Оздоев и Билялетдинов отправились вместе с «Рубином» на сбор в Испанию

«Советский спорт» собрал несколько интересных и малоизвестных фактов о футболисте.

Закрытое купе. Малоизвестные факты из жизни Александра Самедова «Советский спорт» собрал несколько интересных и малоизвестных фактов о футболисте.

Александр Самедов: Уверен, в «Спартаке» у меня все получится

Александр Самедов: Уверен, в «Спартаке» у меня все получится Полузащитник Александр Самедов прокомментировал свой переход в московский «Спартак».

«Спартак» подписал контракт с Самедовым Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов официально перешел в «Спартак», сообщает пресс-служба красно-белых.

В пределах МКАД. Чем запомнился Самедов бывшим клубам

В пределах МКАД. Чем запомнился Самедов бывшим клубам Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов вновь стал игроком «Спартака».

Бывший главный тренер «Кубани» и «Мордовии» Федор Щербаченко считает, что премьер-лигу надо увеличить до 18 команд.

Федор Щербаченко: Увеличение РФПЛ до 18 команд приведет к положительной динамике лиги

Федор Щербаченко: Увеличение РФПЛ до 18 команд приведет к положительной динамике лиги Бывший главный тренер «Кубани» и «Мордовии» Федор Щербаченко считает, что премьер-лигу надо увеличить до 18 команд.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Самедов – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.