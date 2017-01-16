Оздоев и Билялетдинов отправились вместе с «Рубином» на сбор в Испанию
Сегодня утром футболисты «Рубина» отправились в Малагу на первый сбор команды, сообщает пресс-служба казанцев.
На испанский сбор тренерский штаб взял 27 футболистов.
Вратари: Сергей Рыжиков, Юрий Нестеренко, Тимур Акмурзин.
Защитники: Олег Кузьмин, Эльмир Набиуллин, Виталий Устинов, Никита Михайлов, Тарас Бурлак, Соломон Кверквелия, Карлос Самбрано, Серхио Санчес, Эмиль Бергстрем, Мориц Бауэр.
Полузащитники: Гекдениз Карадениз, Мийо Цакташ, Рубен Рочина, Самуэль Гарсия, Алекс Сонг, Денис Ткачук, Ильзат Ахметов, Динияр Билялетдинов, Руслан Камболов, Магомед Оздоев, Георгий Махатадзе.
Нападающие: Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Жонатас.
Полузащитники Янн Мвила и Максим Лестьенн присоединятся к команде уже в Испании.
На первом учебно-тренировочном сборе, который продлится до 26 января, запланирован один контрольный матч.