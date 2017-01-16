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Василий Карасев: В игре с «Пармой» все решилось в первые 4-5 минут третьей четверти

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги выездного матча против «Пармы» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (119:86).

– Хорошая игра. Наверное, все решилось в первые 4-5 минут третьей четверти. Мы прилично отыграли в защите и оторвались в счете от соперника на 18 очков. Довести дело до победы после этого было простой формальностью. Хорошо, что ребята нас услышали и отнеслись к игре серьезно. Соперник не одержал еще ни одной победы, но дома команда играет легко, раскованно, ее поддерживают свои болельщики. И до большого перерыва они оказывали достойное сопротивление. Затем мы согрелись, сыграли надежно в защите, и результат пришел, – приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, команда из Петербурга обыграла «Парму» в Перми со счетом 119:86. Самыми результативными игроками встречи стали защитник «Зенита» Райан Тулсон и игрок «Пармы» Данило Анджушич, набравшие по 29 очков.

Подопечные Василия Карасева, одержавшие девятую победу в 12 играх Единой лиги, остались на четвертом месте в турнирной таблице. Пермский клуб идет на последней позиции, не имея в активе ни одной победы после 13 встреч.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Парма» проведет 26 января на выезде против «Калева». «Зенит» 18 января встретится в Петербурге с «Хапоэлем» в рамках топ-16 Кубка Европы, а следующим соперником петербуржцев в Единой лиге будет «Астана». Матч состоится 21 января в Астане.

Матч

Парма - Зенит - 86:119

Место и дата

15 января 15:30, УДС Молот, Онлайн-трансляция

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