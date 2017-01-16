Гиггз может возглавить «Ноттингем Форест»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз входит в список претендентов на пост главного тренера клуба «Ноттингем Форест», выступающего в чемпионшипе.

Кроме Гиггза, на этот пост претендуют Майк Фелан, Кенни Джекетт и Оскар Гарсия. После завершения спортивной карьеры Гиггз был исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», а потом два года входил в тренерский штаб клуба.

Вчера руководство английского клуба приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Филиппом Монтанье. Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды по ходу сезона. Роль исполняющего обязанности главного тренера команды исполняет Гари Брэзил.

После 26 туров в активе «Ноттингем Форест» лишь 27 очков. Клуб, дважды выигрывавший Кубок европейских чемпионов, идет на 20-м месте в турнирной таблице чемпионшипа.