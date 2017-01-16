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Алан Гатагов: После тулупа в Раменском меня проpвали «Плющенко»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник Алан Гатагов рассказал, как отреагировали партнеры по «Локомотиву» на его финт в матче с «Сатурном» в Раменском.

«Тулуп в Раменском! Ха! Меня после него в команде «Плющенко» прозвали. Вообще, со мной постоянно какие-то курьезы случались. То «Плющенко», то «Гагатов» – после того, как на футболку неправильно фамилию нанесли. А до этого меня все Гатальским называли из «Нашей Раши». Я еще думал: не могли они другую фамилию придумать? Сычевский, например», – рассказал Гатагов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в России Гатагов играл в «Локомотиве» (2009-2011), «Динамо» (2011-2014), «Томи» (2012) и «Анжи» (2013). А в 2016 году он выступал за эстонскую «Левадию».

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