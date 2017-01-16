Клуб: «Локомотив» отпустил Самедова в «Спартак», учитывая интересы сборной России

«Локомотив» на своем официальном сайте поблагодарил полузащитника Александра Самедова за годы, проведенные в стане железнодорожников.

«Полузащитник Александр Самедов завершил выступления в «Локомотиве». Ранее наш клуб получил предложение от московского «Спартака» о выкупе трансфера футболиста. Александр Самедов изъявил желание перейти в другую команду. При рассмотрении предложения от ФК «Спартак» руководством ФК «Локомотив» были учтены интересы сборной России, в которой Александр играет важную роль.

Александр Самедов оставил заметный след в истории «Локомотива». Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призером чемпионата России, являлся вице-капитаном команды.

Благодарим за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры и побед со сборной России!», - сообщается в заявлении «Локомотива».

Контракт полузащитника со «Спартаком» вступает в силу с 18 января 2017 года. Подробности соглашения с футболистом не разглашаются.

Напомним, в нынешнем сезоне в 17 матчах 32-летний Александр Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи.

«Спартак» подписал контракт с Самедовым