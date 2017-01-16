Игорь Уланов: Все долги в «Ладе» погашены – все ровно
Тренер «Лады» Игорь
Уланов заявил о том, что финансовые проблемы в клубе не сказались на игре
команды.
– Когда ребята выходят на лед, это уходит на второй план, – сказал Уланов в интервью «Собеседник.ру». – Может быть, где-то в семье, дома эти вопросы поднимались. Но когда они (хоккеисты) в раздевалке и на льду, я думаю, что это второстепенно.
– Сейчас все долги перед командой
погашены?
– В этом плане – да, все ровно.
Напомним, Уланов вошел в тренерский штаб «Лады» летом 2016 года.
В субботу «Лада» крупно проиграла «Динамо» в Москве (0:5). В понедельник команда сыграет в Ярославле с «Локомотивом».
Добавим, что «Лада» занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 12 очков.
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