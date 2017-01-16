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Заместитель руководителя «Волгаря»: Давления со стороны спонсора из-за трансфера Зуйкова не было

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Заместитель руководителя «Волгаря» по финансам и маркетингу Денис Саблин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе защитника Сергея Зуйкова из астраханского клуба в «Зенит».

– Тот факт, что наши футболисты становятся востребованными среди клубов-лидеров РФПЛ – существенное достижение для «Волгаря». Приятно, что игрок, которого мы взяли практически нулевым, за четыре года вырос до такого серьезного уровня. 

– Когда «Зенит» впервые обратился по Зуйкову? 
– Незадолго до Нового года. Переговоры прошли достаточно быстро. 

– Будет ли приобретен кто-то на замену? 
– Сейчас на просмотре есть игроки, в том числе защитники. Конечно, потеряв одного из лидеров обороны, мы ищем. 

– На сумму, вырученную с продажи, сколько футболистов можно приобрести? 
– Давайте говорить откровенно: в ФНЛ и ПФЛ переходы, за которые приходится платить, происходят нечасто. Как правило, мы берем бесплатных игроков, в исключительных случаях – бывает, что за день. У нас ориентир на подписание свободных агентов. 

– Многие болельщики думают, что «Зенит» может взять у «Волгаря» любого игрока бесплатно из-за отношения команды к «Газпрому». 
– В этом случае происходит диалог двух хозяйствующих субъектов. При этом совершенно точно могу сказать, что на наш клуб какого-то давления со стороны спонсора не оказывалось, – заявил Саблин в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, 10 января Зуйков подписал с «Зенитом» контракт на 3,5 года. За «Волгарь» защитник выступал с января 2013 года. В сезоне 2016/2017 воспитанник «Локомотива» провел за астраханцев в первенстве ФНЛ 19 матчей и забил пять голов. Transfermarkt.de оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 300 тысяч евро.

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