Кербер обыграла Цуренко в первом круге Australian Open
Немка Анжелик Кербер вышла во второй раунд Открытого чемпионата Австралии.
В первом круге первая ракетка мира в трех сетах победила украинку Лесю Цуренко - 6:2, 5:7, 6:2. Теннисистки провели на корте больше двух часов.
В следующем раунде Кербер сыграет со своей соотечественницей Кариной Виттхефт.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Кербер А. (Германия) - Цуренко Л. (Украина) - 6:2, 5:7, 6:2
Место и дата
16 января 12:00, , Онлайн-трансляция
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