Кербер обыграла Цуренко в первом круге Australian Open

Немка Анжелик Кербер вышла во второй раунд Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге первая ракетка мира в трех сетах победила украинку Лесю Цуренко - 6:2, 5:7, 6:2. Теннисистки провели на корте больше двух часов.

В следующем раунде Кербер сыграет со своей соотечественницей Кариной Виттхефт.

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг