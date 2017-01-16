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Riot Games не будет запрещать M19 выступать на турнирах

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Представитель Riot Games прокомментировал покупку состава Albus NoX Luna по League of Legends организацией M19.

«Индустрия молодая, энергичная, в ней происходит много изменений. Всё это делает её даже более интересной. Что касается продажи ANX команды по LoL с дальнейшим переименованием, то это исключительно бизнес-решение, обсуждать его целесообразность лучше с участниками сделки. Мы же будем, затаив сердце, следить за игрой M19 на IEM в Катовице, как и все ценители про-сцены League of Legends в СНГ» — заявил руководитель по коммуникациям компании Riot Games в России и СНГ Геворг Акопян.

Напомним, что 9 января российская организация М19 вернулась к киберспортивной деятельности, подписав состав Albus NoX Luna по League of Legends. Бывшие игроки M19 выразили недовольство по поводу возрождения организации.

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