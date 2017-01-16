Стала известна сумма трансфера Самедова

По данным авторитетного сайта transfermarkt.de, трансфер полузащитника «Локомотива» Александра Самедова обошелся «Спартаку» в 3,5 млн евро.

О переходе игрока стало известно сегодня. Контракт полузащитника вступает в силу с 18 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов продать Самедова за 5 млн евро, а «Спартак» был готов заплатить только 3 млн.

Напомним, что 32-летний Самедов является воспитанником «Спартака». В составе красно-белых он завоевал Кубок России-2002/2003. С 2005 по 2016 годы полузащитник выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо».

В нынешнем сезоне в 17 матчах Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи. За сборную России Самедов провел 35 матчей и отличился пять раз.