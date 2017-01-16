Стоффель Варндорн: Мы хотим бороться за подиумы
Пилот команды «Макларен» Стоффель Варндорн рассказал, чего
он хочет добиться в следующем сезоне.
«Мы пока не знаем, будет ли
наша машина достаточно конкурентоспособной для того, чтобы бороться на вершине.
Но очевидно то, что мы будем сражаться за каждое очко. Из-за нового регламента
команды не знают, насколько сильны они в отношении других.
Что
касается проекта «Макларен-Хонда», он добился серьезного прогресса. Мы хотим
быть конкурентоспособными и бороться за подиумы», - цитирует Варндорна Autosport.
В минувшем сезоне Стоффель
Варндорн занял 20-е место, набрав одно очко.
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