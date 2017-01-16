Стоффель Варндорн: Мы хотим бороться за подиумы

Пилот команды «Макларен» Стоффель Варндорн рассказал, чего он хочет добиться в следующем сезоне.

«Мы пока не знаем, будет ли наша машина достаточно конкурентоспособной для того, чтобы бороться на вершине. Но очевидно то, что мы будем сражаться за каждое очко. Из-за нового регламента команды не знают, насколько сильны они в отношении других.

Что касается проекта «Макларен-Хонда», он добился серьезного прогресса. Мы хотим быть конкурентоспособными и бороться за подиумы», - цитирует Варндорна Autosport.

В минувшем сезоне Стоффель Варндорн занял 20-е место, набрав одно очко.