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Стоффель Варндорн: Мы хотим бороться за подиумы

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Пилот команды «Макларен» Стоффель Варндорн рассказал, чего он хочет добиться в следующем сезоне.

«Мы пока не знаем, будет ли наша машина достаточно конкурентоспособной для того, чтобы бороться на вершине. Но очевидно то, что мы будем сражаться за каждое очко. Из-за нового регламента команды не знают, насколько сильны они в отношении других.

Что касается проекта «Макларен-Хонда», он добился серьезного прогресса. Мы хотим быть конкурентоспособными и бороться за подиумы», - цитирует Варндорна Autosport.

В минувшем сезоне Стоффель Варндорн занял 20-е место, набрав одно очко.

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