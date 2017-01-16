Роббен продлит контракт с «Баварией» до 2018 года

Сегодня полузащитник «Баварии» Арьен Роббен продлит контракт с клубом, сообщает Sport1.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2018 года.

Напомним, что Роббен пришел в немецкую команду в августе 2009 года, перейдя в стан мюнхенцев из мадридского «Реала». С момента перехода Роббен провел в составе «Баварии» 219 матчей и забил 115 голов. В текущем сезоне он провел за немецкий клуб 10 матчей в чемпионате Германии, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

В составе «Баварии» Роббен пять раз стал чемпионом Германии, четыре раза выиграл Кубок Германии, три раза Суперкубок страны, а также по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.