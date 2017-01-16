Кеи Нисикори: Кузнецов играл здорово с самого начала, но я не должен был отдавать четвертый сет
Пятая ракетка мира
Кеи Нисикори подвел итоги матча с Андреем Кузнецовым (5:7, 6:1, 6:4, 6:7 (6:8),
6:2) в первом круге турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
«Первый матч получился непростым. Я позволил ему отыграться
в четвертом сете, хотя должен был заканчивать игру. Особенно у меня было
преимущество на тай-брейке. Думаю, он здорово играл с самого начала. А в пятом
сете мне удалось значительно прибавить. Это был действительно сложный матч.
Несмотря на повреждение в Брисбене, я чувствую себя хорошо и готов играть здесь. К сожалению, матч затянулся на пять сетов, но к следующей игре я буду готов.
Постараюсь больше не доводить дело до таких длинных матчей. Хотя, как я сказал, в пятом сете, я играл хорошо. Так что я подхожу к следующей игре в хорошей форме», – приводит слова Нисикори официальный сайт Australian Open.
Во втором круге соперником 27-летнего японца станет Жереми Шарди из Франции.
Матч
Кузнецов А. (Россия) - Нисикори К. (Япония) - 7:5, 1:6, 4:6, 7:6, 2:6
Место и дата
16 января 03:00, , Онлайн-трансляция