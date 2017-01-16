Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Дуке-Марино0:6, 1:6Кузнецова
Футбол  Зенит- : -Чанчунь Ятай
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -Того
Теннис  Касаткина0:6, 6:7Пенг
Футбол  Локомотив- : -Вердер
Хоккей  Динамо Москва- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Чехии во время флорбольного матча обвалилась крыша спортзала (видео)

Источник:  Lenta.RuКомментарии

В чешском городе Ческа-Тршебова во время матча чемпионата страны по флорболу среди молодежных команд обвалилась крыша в спортивном зале, где проходила игра.

Как сообщает Lenta.ru, в помещении находились около 80 человек, все они успели выбежать на улицу. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной случившегося могли стать 16-сантиметровый слой снега на крыше, а также ошибки, допущенные при строительстве объекта.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
Стала известна сумма трансфера Самедова
Футбол
«Спартак» подписал контракт с Самедовым
Футбол
Руслан Нигматуллин: Года три Самедов может поиграть в «Спартаке» на приличном уровне
Теннис
Вавринка в пяти сетах обыграл Клижана и вышел во второй раунд Australian Open
Хоккей
Метсола, Ли и Шипачев признаны лучшими игроками недели в КХЛ
Футбол
Александр Бубнов: Возможная работа в «Челси» позволит Слуцкому чуть по-новому взглянуть на футбол
Ралли
Глава команды Toyota: Это был самый сложный «Дакар» после переезда из Африки
Футбол
Роббен продлит контракт с «Баварией» до 2018 года
Футбол
Клуб: «Локомотив» отпустил Самедова в «Спартак», учитывая интересы сборной России
Футбол
Гиггз может возглавить «Ноттингем Форест»
все новости