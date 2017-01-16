В Чехии во время флорбольного матча обвалилась крыша спортзала (видео)

В чешском городе Ческа-Тршебова во время матча чемпионата страны по флорболу среди молодежных команд обвалилась крыша в спортивном зале, где проходила игра.

Как сообщает Lenta.ru, в помещении находились около 80 человек, все они успели выбежать на улицу. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной случившегося могли стать 16-сантиметровый слой снега на крыше, а также ошибки, допущенные при строительстве объекта.



