Дарсис обыграл Грота и вышел во второй раунд Australian Open
Матч первого раунда Australian Open в мужском одиночном разряде между
бельгийцем Стивом Дарсисом и австралийцем Самуэлем Гротом завершился победой
бельгийского теннисиста. Итоговый счет матча – 3:6, 6:3, 6:2, 6:2 в пользу
Дарсиса.
Матч продолжался два часа 10 минут. Грот сделал 19 эйсов и совершил восемь двойных ошибок. У Дарсиса три эйса и ноль двойных ошибок. В следующем раунде Дарсис сыграет с Диего Шварцманом из Аргентины.
Мельбурн
(Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Дарсис С. (Бельгия) - Грот С. (Австралия) - 3:6, 6:3, 6:2, 6:2
Место и дата
16 января 10:40, , Онлайн-трансляция
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