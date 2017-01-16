Игорь Чугайнов: Плохо, что Семин не смог найти общий язык с Самедовым

Бывший футболист «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал переход полузащитника Александра Самедова в «Спартак».

– Не буду оригинальным, если скажу, что главному тренеру доверили комплектовать команду и выстраивать отношения. Теперь надо будет посмотреть в конце сезона, какой будет результат. То, что Юрий Палыч (Семин) не смог найти с лидерами общий язык, наверное, плохо, потому что тот же Самедов и Шишкин значимые игроки для «Локомотива». Сейчас выводы делать рано, но то, что Александр был ключевым игроком для команды - это безусловно, – сказал Чугайнов ТАСС.

Контракт полузащитника со «Спартаком» вступает в силу с 18 января 2017 года. Подробности соглашения с футболистом не разглашаются.

Напомним, в нынешнем сезоне в 17 матчах 32-летний Александр Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи.