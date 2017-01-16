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Александр Бубнов: Возможная работа в «Челси» позволит Слуцкому чуть по-новому взглянуть на футбол

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал новость о том, что бывшему главному тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому может быть предложена работа в «Челси».

«Прямо скажем, неожиданный поворот в карьере Слуцкого. Видимо, ему нужно перезагрузиться после ухода и ЦСКА, а потому выбрал некий промежуточный вариант - вроде и работа в «Челси», но в тени. Безусловно, для него это возможность чуть по-новому взглянуть на футбол. Он подучит английский язык, посмотрит изнутри, как работает аналитическая и скаутская службы у топ-клуба Европы. Наверняка заведет новые связи и контакты, которые в будущем помогут в его работе. Конечно, с точки зрения тренировочного процесса ему также будет интересно взглянуть, за счет чего «Челси» так здорово проводит нынешний чемпионат. Что-то возьмет на вооружение», – цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре. С августа 2015 по июнь 2016 года он совмещал должности главного тренера армейцев и сборной России. Но после провального выступления национальной команды на чемпионате Европы Слуций ушел из сборной. 

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