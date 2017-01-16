Метсола, Ли и Шипачев признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков 20-й недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан Юха Метсола. 27-летний финн помог «Амуру» выиграть два матча и в одном из них не пропустил ни одного гола. Сухая серия Метсолы теперь составляет 119 минут 13 секунд.

Лучшим защитником стал Крис Ли. 36-летний канадец одержал с «Магниткой» две победы в трех матчах и набрал в них 6 (1+5) очков при показателе полезности «+2». Его шайба в ворота «Торпедо» стала победной.

Лучшим форвардом выбран Вадим Шипачев. 29-летний нападающий СКА набрал 11 (4+7) в четырех матчах, которые завершились победами команды.

Лучшим новичком назван форвард «Локомотива» Артем Ильенко. 20-летний нападающий принес команде две победы в матчах с «Нефтехимиком» и «Ак Барсом». В среднем за матч Ильенко проводил на льду 9 минут 43 секунды.