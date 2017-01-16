Александр Привалов: У российских биатлонистов не первый год не хватает скоростной выносливости

Призер Олимпийских игр Александр Привалов прокомментировал выступление российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Рупольдинге.



- Есть недоработка в подготовительном периоде. У нас не первый год не хватает скоростной выносливости. Уже пятый этап, Фуркад и Макарайнен в хорошей спортивной форме, это видно по их движениям. Наши спортсмены тоже по идее должны, но они не готовы в полной мере так выступать, - сказал Привалов в эфире «Матч ТВ».

На пятом этапе Кубка мира Фуркад и Макарайнен одержали победы в спринте и преследовании. Россияне в личных гонках в Рупольдинге медалей не взяли. Только в эстафете наша мужская четверка завоевала серебро.