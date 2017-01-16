КХЛ. «Барыс» примет «Салават», «Динамо» Мск сыграет с «Ак Барсом» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - Динамо Мн - 3:5 (1:3, 1:2, 1:0)3-й период
Голы:
Палушай (Эллисон, Лисовец), 2:49 (0:1). Китаров (Волков, Степанов), 3:43 (0:2). Граньяни (Дрозд, Матерухин), 11:10 (0:3). Плотников 11:29 (1:3). Степанов (Волков, Китаров), 20:48 (1:4). Саюстов 28:36 (2:4). Стась (Дрозд), 36:08 (2:5). Макаренко 49:21 (3:5).
Место и дата
16 января 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Куньлунь Ред Стар - Динамо Р - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Цибульскис (Толузаков), 1:58 (0:1). Липсбергс (Кулда), 8:35 (0:2).
Место и дата
16 января 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 января 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 января 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 января 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция