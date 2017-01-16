Вавринка в пяти сетах обыграл Клижана и вышел во второй раунд Australian Open
Матч первого раунда Australian Open в мужском
одиночном разряде между швейцарцем Стэном Вавринкой и словаком Мартином
Клижаном завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6,
6:4, 7:5, 4:6, 6:4 в пользу Вавринки.
Матч продолжался три часа и 24 минуты. Вавринка сделал 21
эйс против семи у соперника, а также совершил шесть двойных ошибок против двух
у Клижана. В следующем раунде Вавринка сыграет с американцем Стивом Джонсоном.
Мельбурн
(Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Клижан М. (Словакия) - 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4
Место и дата
16 января 12:00, , Онлайн-трансляция
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