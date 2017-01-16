Руслан Нигматуллин: Года три Самедов может поиграть в «Спартаке» на приличном уровне

читайте также

«Локомотив» – «Вердер». Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск) Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию товарищеского матча между московским «Локомотивом» и бременским «Вердером».

«Зенит» – «Чанунь Ятай». Начало текстовой трансляции в 16:00 (мск) Сегодня «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию товарищеского матча между «Зенитом» и китайским клубом «Чанунь Ятай».

Игорь Чугайнов: Плохо, что Семин не смог найти общий язык с Самедовым Бывший футболист и тренер «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал переход полузащитника Александра Самедова в «Спартак».

Стала известна сумма трансфера Самедова По данным авторитетного сайта transfermarkt.de, трансфер полузащитника «Локомотива» Александра Самедова обошелся «Спартаку» в 3,5 млн евро.

Заместитель руководителя «Волгаря»: Давления со стороны спонсора из-за трансфера Зуйкова не было Заместитель руководителя «Волгаря» по финансам и маркетингу Денис Саблин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе защитника Сергея Зуйкова из астраханского клуба в «Зенит».

Виктор Папаев: Самедов – не какой-нибудь Мельгарехо, он уверенный игрок Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Папаев обсудил с корреспондентом «Советского спорта» возвращение Александра Самедова в столичный клуб.

Клуб: «Локомотив» отпустил Самедова в «Спартак», учитывая интересы сборной России «Локомотив» на своем официальном сайте поблагодарил полузащитника Александра Самедова за годы, проведенные в стане железнодорожников.

Алан Гатагов: После тулупа в Раменском меня проpвали «Плющенко» Полузащитник Алан Гатагов рассказал, как отреагировали партнеры по «Локомотиву» на его финт в матче с «Сатурном» в Раменском.

«Спартак» объявил новичка, «Локо» отдал форварда в аренду «Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

Оздоев и Билялетдинов отправились вместе с «Рубином» на сбор в Испанию Сегодня утром футболисты «Рубина» отправились в Малагу на первый сбор команды, сообщает пресс-служба казанцев.

Закрытое купе. Малоизвестные факты из жизни Александра Самедова «Советский спорт» собрал несколько интересных и малоизвестных фактов о футболисте.

Александр Самедов: Уверен, в «Спартаке» у меня все получится Полузащитник Александр Самедов прокомментировал свой переход в московский «Спартак».

«Спартак» подписал контракт с Самедовым Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов официально перешел в «Спартак», сообщает пресс-служба красно-белых.

Самедов – автор ярких высказываний. Топ цитат футболиста «Советский спорт» публикует самые красочные цитаты футболиста.

В пределах МКАД. Чем запомнился Самедов бывшим клубам Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов вновь стал игроком «Спартака».

Федор Щербаченко: Увеличение РФПЛ до 18 команд приведет к положительной динамике лиги Бывший главный тренер «Кубани» и «Мордовии» Федор Щербаченко считает, что премьер-лигу надо увеличить до 18 команд.

Самедов – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Шутки Кришито об уходе, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита» В обзоре соцсетей «Зенита» от «Советского спорта» – павлин Новосельцева, перезагрузка Джорджевича и Кержаков в гостях у Плющенко.

Антон Миранчук: Верю, что смогу проявить себя в «Локомотиве» Футболист «Локомотива» Антон Миранчук признался, что был рад вернуться в стан железнодорожников.