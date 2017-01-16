Руслан Нигматуллин: Года три Самедов может поиграть в «Спартаке» на приличном уровне
Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о переходе в стан красно-белых полузащитника Александра Самедова.
Сегодня официально было объявлено, что 32-летний Самедов перешел из «Локомотива» в «Спартак».
«Это усиление «Спартака» и в какой-то степени ослабление «Локомотива». Думаю, что для «Спартака» это удачное приобретение, хоть и не долгосрочное конечно, потому что о каких-то долгих перспективах, учитывая возраст, говорить не приходится. Но учитывая, как сейчас игроки высокого класса с российским паспортом вжимаются в силу того, что молодые на замену не приходят, смею предположить, что еще года три Александр может поиграть в «Спартаке» на приличном уровне», – цитирует Нигматуллина «Р-Спорт».
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