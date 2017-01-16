Александр Бубнов: Не удивлюсь, если при Гончаренко и Траоре начнет забивать

Футбольный эксперт Виктор Гончаренко поделился мнением, почему ЦСКА с новым главным тренером Виктором Гончаренко наигрывает на зимнем сборе схему 3-5-2.

«Если помните, в прошлом году я неоднократно говорил о необходимости ЦСКА перехода на схему с тремя центральными защитниками. Это дало бы возможность не только усилить оборону, но и в атаке найти новые возможности, когда там были проблемы. Я не удивлюсь, если при Викторе Гончаренко и Ласина Траоре начнет забивать, поскольку ему эта схема подходит больше. Ему нужны пасы в штрафную площадку или навесы с флангов. Ему же часто приходилось в одиночку цепляться за мячи, отыгрываться. Гончаренко и в «Уфе» использовал 3-5-2, где важную роль играют бровочники. Фернандес идеально подходит под эту роль справа, слева Щенников и Миланов поборются за позицию. Да и в атаке даже с учетом ухода Страндберга, есть выбор — Витинью, Чалов, Траоре, Ионов. Хотя я думаю, кого-то из нападающих еще купят или вернут Панченко», - приводит слова Бубнова Sportbox.