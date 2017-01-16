Кэллахан пропустит четыре недели

Форвард «Тампы-Бэй» Райан Кэллахан выбыл на четыре недели из-за травмы нижней части тела.

31-летний американец получил повреждение 7 января в матче с «Филадельфией» (2:4), после чего пропустил три следующие игры «молний».

Отметим, что из-за этой же травмы Кэллахан не играл на протяжении 15 матчей в нынешнем сезоне и вернулся на лед 3 января в игре с «Виннипегом».

«Все, кто следит за нашей командой, знают, что он за игрок, как он старается помочь команде, особенно когда дела складываются не так, как мы этого ждем.

Выйти на лед в трех матчах, после чего выбыть из-за рецидива – это ужасно для него. Нам не хватает его как эмоционального лидера», – заявил главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер.

В нынешнем сезоне Кэллахан набрал 4 (2+2) очка в 18 матчах.