Гол Кержакова в ворота «Маккаби» признан болельщиками «Зенита» лучшим в первой части сезона

На официальной странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте» завершилось голосование болельщиков по определению лучшего гола первой части сезона 2016/2017.

В финальный этап попали пять забитых мячей сине-бело-голубых: гол Роберта Мака «Арсеналу», голы Луки Джорджевича и Александра Кержакова в двух играх против «Маккаби», а также два гола Жулиано в матчах с АЗ (дома) и «Дандолком» (в гостях). По итогам голосования первое место занял гол Кержакова, который набрал 37,6 процента голосов. Вторым стал гол Джорджевича (25,5 процентов), третья позиция - у гола Мака (20,3).

Напомним, в сезоне 2016/2017 Кержаков провел во всех турнирах 13 матчей и забил два гола.

«Зенит» по итогам 17 туров премьер-лиги занимает в турнирной таблице второе место, имея в активе 35 очков. Лидер чемпионата «Спартак» опережает сине-бело-голубых на пять очков. На групповом этапе Лиги Европы подопечные Мирчи Луческу одержали пять побед в шести играх и с первого места вышли в 1/16 финала, где они встретятся с «Андерлехтом». Первый матч пройдет 16 февраля в Брюсселе, ответный - 23 февраля в Санкт-Петербурге.