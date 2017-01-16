Виталий Мутко: Ситуация с Легковым еще раз говорит о попытке очернить всю сборную России

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко считает, что ситуация с лыжником Александром Легковым лишний раз доказывает, что глава Независимой комиссии WADA Ричард Макларен просто хотел очернить всю сборную России.

- По Легкову нужно просто дожидаться результатов и решений, - сказал Мутко в интервью «Р-Спорт» - Что о нем говорить - весь мир его знает. Он пять лет был лидером мировых лыж да и после никуда не делся. Допинговая история его - она на ладони. Эта ситуация еще раз говорит нам о том, что есть попытка комплексно очернить всю сборную и показать систему. А допинг требует индивидуального рассмотрения каждого дела. Подождем вердикта.

Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

13 января лыжники Александр Легков и Евгений Белов дали свои объяснения по поводу допингового скандала. FIS вынесет решение по ним на этой неделе.