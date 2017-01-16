Александр Мирзоян: Если Самедов будет за собой следить, то сможет продлить футбольную жизнь

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян поделился мнением о переходе в стан красно-белых полузащитника Александра Самедова.

О трансфере 32-летнего хавбека из «Локомотива» в «Спартак» было официально объявлено сегодня.

«Если «Спартак» взял Самедова, значит, в клубе видят его в составе, видят, под какую схему он будет играть. Теперь дело за Самедовым. Все хорошо, люди переходят, но возраст всегда говорит о себе. Если Самедов будет за собой следить, постоянно быть в хорошем функциональном состоянии, тогда он сможет продлить футбольную жизнь. То, что его пригласили в команду, еще не значит, что он пришел и уже в составе будет. Да, конечно, ему место тренер видит», - цитирует Мирзояна «Р-Спорт».