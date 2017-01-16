Лев Воронин: После матча с Норвегией упаднических настроений нет

Тренер сборной России по гандболу Лев Воронин рассказал о том, как команда готовится к матчу чемпионата мира с Польшей.

– Как показывают тренировки, никаких упаднических настроений после игры с Норвегией в команде нет, – приводит слова Воронина официальный сайт Федерации гандбола России. – Все ребята настроены на матч с Польшей. Мы посмотрели видео, провели разбор игры соперника и очень надеемся, что ошибок, которые мы допустили в матче с Норвегией, не будет. Конечно, не ошибается тот, кто ничего не делает, но мы постараемся их минимизировать и довести встречу с Польшей до положительного результата.

– Встреча со сборной Норвегии забыта?

– Эта игра уже в прошлом, но я надеюсь, что каждый из ребят провел для себя анализ и сделал нужные выводы. В глобальном смысле матч с Норвегией мы должны забыть, так как нам предстоит встреча с Польшей.

Напомним, на турнире во Франции сборная России одержала победу над Японией (39:29), после чего проиграла Норвегии (24:28). У Польши после двух туров ноль очков.

Матч Польша – Россия пройдет в понедельник. Начало – 22:45 (мск).