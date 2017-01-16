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«Адмирал» дома уступил минскому «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и минским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Динамо».

В составе «Адмирала» отличились Михаил Плотников, Дмитрий Саюстов и Павел Макаренко. У «Динамо» шайбы забрасывали Аарон Палушай, Александр Китаров, Марк-Андре Граньяни, Андрей Степанов и Андрей Стась.

«Динамо» набрало 82 очка и занимает шестое место на Западе. У «Адмирала» 69 очков и восьмое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Адмирал - Динамо Мн - 3:5 (1:3, 1:2, 1:0)

Голы:

Палушай (Эллисон, Лисовец), 2:49 (0:1). Китаров (Волков, Степанов), 3:43 (0:2). Граньяни (Дрозд, Матерухин), 11:10 (0:3). Плотников 11:29 (1:3). Степанов (Волков, Китаров), 20:48 (1:4). Саюстов 28:36 (2:4). Стась (Дрозд), 36:08 (2:5). Макаренко 49:21 (3:5).

Место и дата

16 января 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция


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