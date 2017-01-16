«Адмирал» дома уступил минскому «Динамо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и минским «Динамо»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Динамо».
В составе «Адмирала» отличились Михаил Плотников, Дмитрий
Саюстов и Павел Макаренко. У «Динамо» шайбы забрасывали Аарон Палушай,
Александр Китаров, Марк-Андре Граньяни, Андрей Степанов и Андрей Стась.
«Динамо» набрало 82 очка и занимает шестое место на Западе.
У «Адмирала» 69 очков и восьмое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - Динамо Мн - 3:5 (1:3, 1:2, 1:0)
Голы:
Палушай (Эллисон, Лисовец), 2:49 (0:1). Китаров (Волков, Степанов), 3:43 (0:2). Граньяни (Дрозд, Матерухин), 11:10 (0:3). Плотников 11:29 (1:3). Степанов (Волков, Китаров), 20:48 (1:4). Саюстов 28:36 (2:4). Стась (Дрозд), 36:08 (2:5). Макаренко 49:21 (3:5).
Место и дата
16 января 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция