«Зенит» – «Чанчунь Ятай». Лунев, Эрнани и Кокорин – в стартовом составе
Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч против «Чанчуня Ятая», который пройдет в Дубае.
С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лунев, Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов, Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, Кокорин, Кержаков.
Запасные: Лодыгин, М. Кержаков, Бабурин, Цаллагов, Зуйков, Новосельцев, Кришито, Маурисио, Данни, Юсупов, Могилевец, Смольников, Дзюба, Молло, Йованович, Мак, Мусаев, Лесовой, Джорджевич, Жирков.
Отметим, Андрей Лунев и Александр Кокорин не принимали участия в прошлой игре против «Айнтрахта», которая завершился вничью (0:0).
Напомним, матч «Зенит» – «Чанчунь Ятай» начнется в 16:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Зенит - Чанчунь Ятай - 0:01-й тайм
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Нету, Анюков, Хави Гарсия, Чернов, Шатов, Жулиано, Азеведо Жуниор, Кокорин, Кержаков А.
Место и дата
16 января 16:00, Петровский, Текстовая трансляция