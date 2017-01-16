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«Зенит» – «Чанчунь Ятай». Лунев, Эрнани и Кокорин – в стартовом составе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч против «Чанчуня Ятая», который пройдет в Дубае.

С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лунев, Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов, Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, Кокорин, Кержаков.

Запасные: Лодыгин, М. Кержаков, Бабурин, Цаллагов, Зуйков, Новосельцев, Кришито, Маурисио, Данни, Юсупов, Могилевец, Смольников, Дзюба, Молло, Йованович, Мак, Мусаев, Лесовой, Джорджевич, Жирков. 

Отметим, Андрей Лунев и Александр Кокорин не принимали участия в прошлой игре против «Айнтрахта», которая завершился вничью (0:0).

Напомним, матч «Зенит» – «Чанчунь Ятай» начнется в 16:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Зенит - Чанчунь Ятай - 0:0

1-й тайм

Состав

Зенит: Лунев, Ломбертс, Нету, Анюков, Хави Гарсия, Чернов, Шатов, Жулиано, Азеведо Жуниор, Кокорин, Кержаков А.

Место и дата

16 января 16:00, Петровский, Текстовая трансляция

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