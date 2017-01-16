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Даниил Шишкарев: В трех оставшихся матчах в группе нам нужно набрать как минимум четыре очка

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Правый крайний сборной России по гандболу Даниил Шишкарев оценил расклад в группе A чемпионата мира перед матчем третьего тура с Польшей.

«Поражение от сборной Норвегии было неприятно для нас, но ребята забыли эту игру, потому что чемпионат мира длинный, и нам нужно двигаться дальше. Мы разобрали игру сборной Польши, просмотрели их матч с Бразилией. Это сложный соперник, мы ожидаем тяжелой игры, понимаем, что сборная Польши выйдет на матч с нами, как на последний бой. Мы знаем тренера поляков Таланта Дуйшебаева, он всегда настраивает свои команды на победы.

Каким может быть рецепт победы? Нам надо хорошо сыграть в защите, быстро переходить из обороны в атаку и включать заднюю линию. Для нас каждый матч на чемпионате мира важный. До конца группового этапа осталось три игры, и нам нужно набрать в них как минимум четыре очка, чтобы уверенно себя чувствовать перед плей-офф. Но давайте не будем загадывать далеко вперед, а двигаться постепенно от матча к матчу», – приводит слова Шишкарева официальный сайт Федерации гандбола России.

Матч Польша – Россия пройдет в понедельник. Начало – 22:45 (мск). После этого у сборной России останется еще две игры на групповом этапе: 17 января – с Францией, 19 января – с Бразилией.

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