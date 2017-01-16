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Девятикратный чемпион мира Ломанов не вызван в сборную России для участия в ЧМ-2017

Источник:  ТАССКомментарии

Россиянин Сергей Ломанов не сыграет на чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдет в Швеции с 24 января по 5 февраля, сообщил отец игрока Сергей Ломанов-старший.

36-летний игрок является девятикратным чемпионом мира в составе сборной России, пять раз завоевывал серебряные медали и один раз - бронзовую.

«Мой сын не вызван на предстоящий чемпионат мира. Не могу сказать, почему, этот вопрос лучше адресовать главному тренеру (Сергею Мяусу - прим. редю)», - цитирует Ломанова-старшего ТАСС.

Напомним, в декабре Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) дисквалифицировала главного тренера красноярского «Енисея» Сергея Ломанова-старшего на два года и шесть месяцев за многократные нарушения регламента всероссийских соревнований. Исполком ФХМР принял такое решение, заслушав доклады председателей контрольно- дисциплинарного и судейского комитетов организации о многократных нарушениях регламента со стороны 59-летнего тренера.





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