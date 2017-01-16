Тульский «Арсенал» объявил о назначении Вячеслава Чанова тренером вратарей
Вячеслав Чанов вошел в тренерский штаб тульского «Арсенала».
Он был назначен тренером вратарей.
Тренерскую карьеру Чанов начал
в ЦСКА в 1995 году, где проработал больше 15 лет. За это время подготовил
многих голкиперов, в том числе Игоря Акинфеева, Владимира Габулова и Вениамина
Мандрыкина. В последнее время Чанов работал тренером вратарей молодежного
состава армейцев.
Ранее стало известно, что Чанов покинул ЦСКА.
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