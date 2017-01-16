Юрий Газинский: На сборе в ОАЭ нам приходится нелегко, но надо терпеть

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, как проходит учебно-тренировочный сбор команды в ОАЭ.

- Треть сбора позади, тренировочный график очень напряженный. Как справляешься с нагрузками?

- Серьезные нагрузки в начале сбора - обычное дело. После отпуска нужно привести себя в порядок. Нам всем давали задание на время отпуска. Если не бегать, не выполнять его, наверное, было бы гораздо сложнее. Но поскольку я, да и все остальные ребята, насколько мне известно, рекомендованную нам программу выполнили, сейчас втягиваться в рабочий режим намного проще.

- Накануне все полевые игроки команды сдавали очень тяжелый беговой тест. Как он дался тебе?

- Я этот тест сдавал не впервые. В предыдущий раз было намного сложнее, а сейчас он дался мне проще. Хотя заключительный отрезок, не скрою, добегал уже на последнем дыхании, на морально-волевых, как говорится. Да, безусловно, на этом сборе нам приходится нелегко, но надо терпеть – мы прекрасно понимаем, что без этой подготовки в сезоне делать нечего.