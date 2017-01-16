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Тетрашвили бесплатно перешел из «Тосно» в «Анжи»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сообщил о переходе защитника Гурама Тетрашвили в «Анжи».

- Тетрашвили изъявил желание перейти в «Анжи». Мы не стали чинить никаких препятствий, ставить никаких компенсаций и отпустили Гурама к своему бывшему тренеру бесплатно, - сказал Матюшенко в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, 5 января главным тренером «Анжи» стал Александр Григорян. Тетрашвили играл под руководством этого специалиста в «Машуке-КМВ» (2013) и «Луче-Энергии» (2013-2014). В декабре 2014 года защитник перешел из дальневосточного клуба в «Тосно», где Григорян работал на тот момент.

В составе клуба из Ленинградской области 28-летний футболист провел 50 матчей в ФНЛ и забил два гола. Также Тетрашвили принимал участие в обоих стыковых матчах против «Ростова» в сезоне 2014/2015 за право играть в премьер-лиге.

«Тосно» после 24 туров ФНЛ идет в турнирной таблице на втором месте, имея в активе 49 очков. «Анжи» в премьер-лиге занимает 11-ю позицию, клуб из Дагестана в 17 турах набрал 20 очков. 

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