«Заубер» подтвердил подписание контракта с Верляйном

Немец Паскаль Верляйн официально стал пилотом «Заубера». Детали контракта 22-летнего гонщика со швейцарской командой не сообщаются.

Таким образом, в ближайшем сезоне Верляйн станет партнером шведа Маркуса Эрикссона, а бразилец Фелипе Наср покидает «Заубер».

«Заубер» продолжает традицию поддержки молодых талантливых гонщиков, у которых есть возможность выступать на конкурентоспособной машине», – говорится в заявлении на официальном сайте команды.

«В прошлом году в своем дебютном сезоне Верляйн доказал свой потенциал, набрав одно очко на Гран-при Австрии в Шпильберге. Нет сомнений, что Паскаль способен на большее. И мы хотим предоставить ему шанс расти дальше и получить новый опыт в ведущей серии мира», – заявила руководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн.

Напомним, в прошлом сезоне Верляйн выступал за «Манор» и набрал единственное очко команды в чемпионате.