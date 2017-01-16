Светлана Кузнецова: Надеюсь, что я как вино: чем старше, тем лучше

Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла колумбийку Мариану Дуке-Марино в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии – 6:0, 6:1. В своем послематчевом интервью она поделилась впечатлениями от игры.

- Для победы в первом раунде вам понадобилось 56 минут. Должно быть, вы довольны.

- Да, сегодня я играла довольно хорошо. Было довольно непросто, мне понадобилось время, чтобы привыкнуть. Здесь корты немного другие. Но я люблю играть в Мельбурне, мне нравятся болельщики. Очень приятно играть здесь. Люди в Австралии самые приятные во всем мире. Всегда с нетерпением жду возвращения сюда.

- Вы в хорошей форме.

- Да, я стала играть лучше. Надеюсь, что я как вино: чем старше, тем лучше. Надеюсь, что я буду прогрессировать.

- Как вы себя чувствуете?

- Все хорошо. Я наслаждаюсь свое игрой, наслаждаюсь теннисом, - сказала Кузнецова.

Во втором круге Кузнецова сыграет с представительницей Австралии Джейми Форлис.