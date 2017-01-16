Светлана Кузнецова: Надеюсь, что я как вино: чем старше, тем лучше
Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла колумбийку Мариану Дуке-Марино в матче
первого круга Открытого чемпионата Австралии – 6:0, 6:1. В своем послематчевом
интервью она поделилась впечатлениями от игры.
- Для победы в первом раунде вам понадобилось 56 минут.
Должно быть, вы довольны.
- Да, сегодня я играла довольно хорошо. Было довольно непросто, мне понадобилось время, чтобы привыкнуть. Здесь корты немного другие. Но я люблю играть в Мельбурне, мне нравятся болельщики. Очень приятно играть здесь. Люди в Австралии самые приятные во всем мире. Всегда с нетерпением жду возвращения сюда.
- Вы в хорошей форме.
- Да, я стала играть лучше. Надеюсь, что я как вино: чем старше, тем лучше. Надеюсь, что я буду прогрессировать.
- Как вы себя чувствуете?
- Все хорошо. Я наслаждаюсь свое игрой, наслаждаюсь теннисом, - сказала Кузнецова.
Во втором круге Кузнецова сыграет с представительницей Австралии Джейми Форлис.
Дуке-Марино М. (Колумбия) - Кузнецова С. (Россия) - 0:6, 1:6 16 января 09:20, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Дуке-Марино М. (Колумбия) - Кузнецова С. (Россия) - 0:6, 1:6
16 января 09:20, , Онлайн-трансляция