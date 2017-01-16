Федерер обыграл Мельцера и вышел во второй раунд Australian Open
Матч первого раунда Australian Open в мужском
одиночном разряде между швейцарцем Роджером Федерером и австрийцем Юргеном
Мельцером завершился победой швейцарского теннисиста в четырех сетах. Итоговый
счет матча – 7:5, 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Федерера.
Матч продолжался два часа и пять минут. Федерер сделал 19
эйсов при четырех у соперника. Оба спортсмена сделали по одной двойной ошибке.
В следующем раунде Роджер сыграет с
американцем Ноа Рубином.
Мельбурн
(Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Мельцер Ю. (Австрия) - Федерер Р. (Швейцария) - 5:7, 6:3, 2:6, 2:6
Место и дата
16 января 13:00, , Онлайн-трансляция
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