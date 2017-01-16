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Александр Бубнов: Самедов успеет влиться в «Спартак» до возобновления чемпионата

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о переходе полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак».

О трансфере 32-летнего хавбека было официально объявлено сегодня.

«Как говорил главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, все зимние трансферы будут направлены на решение одной задачи - выигрыша чемпионского титула в текущем чемпионате. Значит, он видит качества, за счет которых Самедов сможет усилить «Спартак». Действительно, по ходу этого сезона на правом фланге атаки у «Спартака» действовали не всегда чистые правые хавы. Чаще других там оказывался Квинси Промес, но ему, наверное, удобнее играть оттянутого форварда... Заиграет ли Самедов в основном составе - все зависит только от его готовности. Но наверное, игрока сборной России берут не на скамейку запасных. Хорошо, что трансфер завершился до отъезда «Спартака» на сборы, поскольку Самедов успеет влиться в коллектив до возобновления чемпионата», - цитирует Бубнова Sportbox.

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