Бывший защитник «Динамо» Бюттнер перешел в «Витесс»
Источник: ФК «Витесс»
«Витесс» подписал контракт с бывшим защитником московского «Динамо»
Александером Бюттнером. Об этом сообщает официальный сайт голландского клуба.
Сообщается, что контракт подписан на 2,5 года. Бюттнер уже
выступал за «Витесс» с 2008 по 2012 год. Ранее сообщалось, что защитник не
останется в «Динамо».
В текущем сезоне 28-летний Александер Бюттнер провел пять
матчей за «Динамо» и сделал одну голевую передачу.
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