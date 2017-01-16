«Бавария» продлила контракт с Роббеном

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года.

«Я счастлив, что еще год буду играть в «Баварии». Этот клуб относится к лучшим в мире. Мюнхен для меня и моей семьи стал второй родиной. Я хочу продолжать играть на топ-уровне и завоевать как можно больше титулов», - сказал Роббен.

Напомним, что 32-летний Арьен Роббен пришел в немецкую команду в августе 2009 года, перейдя в стан мюнхенцев из мадридского «Реала». С момента перехода Роббен провел в составе «Баварии» 219 матчей и забил 115 голов. В текущем сезоне он провел за немецкий клуб 10 матчей в чемпионате Германии, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

В составе «Баварии» Роббен пять раз стал чемпионом Германии, четыре раза выиграл Кубок Германии, три раза Суперкубок страны, а также по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Самедов – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛ