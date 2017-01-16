«Бавария» продлила контракт с Роббеном
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен продлил действующий
контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года.
«Я счастлив, что еще год буду играть в «Баварии». Этот клуб
относится к лучшим в мире. Мюнхен для меня и моей семьи стал второй родиной. Я
хочу продолжать играть на топ-уровне и завоевать как можно больше титулов»,
- сказал Роббен.
Напомним,
что 32-летний Арьен Роббен пришел в немецкую команду в августе 2009 года,
перейдя в стан мюнхенцев из мадридского «Реала». С момента перехода Роббен
провел в составе «Баварии» 219 матчей и забил 115 голов. В текущем сезоне он
провел за немецкий клуб 10 матчей в чемпионате Германии, в которых забил пять
голов и отдал четыре результативные передачи.
В
составе «Баварии» Роббен пять раз стал чемпионом Германии, четыре раза выиграл
Кубок Германии, три раза Суперкубок страны, а также по одному разу Лигу
чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.