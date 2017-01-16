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«Бавария» продлила контракт с Роббеном

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии
«Бавария» продлила контракт с Роббеном
Источник: ФК «Бавария»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года. 

«Я счастлив, что еще год буду играть в «Баварии». Этот клуб относится к лучшим в мире. Мюнхен для меня и моей семьи стал второй родиной. Я хочу продолжать играть на топ-уровне и завоевать как можно больше титулов», - сказал Роббен.

Напомним, что 32-летний Арьен Роббен пришел в немецкую команду в августе 2009 года, перейдя в стан мюнхенцев из мадридского «Реала». С момента перехода Роббен провел в составе «Баварии» 219 матчей и забил 115 голов. В текущем сезоне он провел за немецкий клуб 10 матчей в чемпионате Германии, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

В составе «Баварии» Роббен пять раз стал чемпионом Германии, четыре раза выиграл Кубок Германии, три раза Суперкубок страны, а также по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. 

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