Вячеслав Аминов переизбран на пост президента Федерации современного пятиборья России
Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов переизбран на этот пост на очередной четырехлетний срок, сообщает корреспондент «Советского спорта» Андрей Симоненко.
Выборы президента ФСПР прошли в ходе отчетно-выборной конференции этой организации, которая проходит в понедельник в Москве.
Аминов возглавляет ФСПР с 2009 года. Решение по его переизбранию было принято единогласно.
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