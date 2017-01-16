Георгий Черданцев: Как можно держать в запасе игрока уровня и харизмы Руни!?
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев – о решении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оставить в запасе капитана команды Уэйна Руни на матч 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
«Ничего не понимаю в футболе. Объясните: как можно держать в запасе игрока уровня и харизмы Руни!? Руководствуясь какой тактикой?», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что наставник «Юнайтед» не рассчитывает на полузащитника и готов отпустить его в другой клуб.
В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел во всех турнирах 22 матча, забил 4 гола и отдал 10 голевых передач.
Матч
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)
Голы
Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)
Предупреждения:
Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция