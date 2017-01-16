Георгий Черданцев: Как можно держать в запасе игрока уровня и харизмы Руни!?

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев – о решении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оставить в запасе капитана команды Уэйна Руни на матч 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

«Ничего не понимаю в футболе. Объясните: как можно держать в запасе игрока уровня и харизмы Руни!? Руководствуясь какой тактикой?», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что наставник «Юнайтед» не рассчитывает на полузащитника и готов отпустить его в другой клуб.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел во всех турнирах 22 матча, забил 4 гола и отдал 10 голевых передач.



