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Георгий Черданцев: Как можно держать в запасе игрока уровня и харизмы Руни!?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев – о решении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оставить в запасе капитана команды Уэйна Руни на матч 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

«Ничего не понимаю в футболе. Объясните: как можно держать в запасе игрока уровня и харизмы Руни!? Руководствуясь какой тактикой?», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что наставник «Юнайтед» не рассчитывает на полузащитника и готов отпустить его в другой клуб.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел во всех турнирах 22 матча, забил 4 гола и отдал 10 голевых передач.

Матч

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)

Голы

Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)

Предупреждения:

Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция


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