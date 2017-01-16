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Бушар обыграла Чирико и вышла во второй раунд Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда Australian Open в женском одиночном разряде между канадкой Эжени Бушар и американкой Луизой Чирико завершился победой канадской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:0, 6:4 в пользу Бушар.

Матч продолжался 55 минут. У Чирико три эйса и две двойных ошибки, Бушар два раза подала на вылет и не совершила ни одной двойной ошибки. В следующем раунде Бушар сыграет с китаянкой Шуай Пэнг, которая обыграла россиянку Дарью Касаткину.

Мельбурн (Австралия) 
Турнир «Большого шлема»
Australian Open 
Общий призовой фонд - 36 260 000 долларов 
Открытые корты, хард 
Женщины 
Одиночный разряд 
Первый круг  

Матч

Чирико Л. (США) - Бушар Э. (Канада) - 0:6, 4:6

Место и дата

16 января 14:45, , Онлайн-трансляция

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