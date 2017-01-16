Бушар обыграла Чирико и вышла во второй раунд Australian Open
Матч первого раунда Australian Open в женском одиночном разряде между
канадкой Эжени Бушар и американкой Луизой Чирико завершился победой канадской
теннисистки. Итоговый счет матча – 6:0, 6:4 в пользу Бушар.
Матч продолжался 55 минут. У Чирико три эйса и две двойных
ошибки, Бушар два раза подала на вылет и не совершила ни одной двойной ошибки.
В следующем раунде Бушар сыграет с китаянкой Шуай Пэнг, которая обыграла
россиянку Дарью Касаткину.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Чирико Л. (США) - Бушар Э. (Канада) - 0:6, 4:6
Место и дата
16 января 14:45, , Онлайн-трансляция
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